Lady Diana | documentario rivela un elemento inedito | «La principessa sapeva che qualcuno si sarebbe sbarazzato di lei»

(Di mercoledì 24 agosto 2022) A 25 anni dalla morte di, sotto al tunnel de l'Alma a Parigi, è in uscita un nuovoda cui emerge un nuovo inquietante dettaglio, trascurato per circa 20 anni, che potrebbe...

leggoit : Lady #diana, documentario rivela un elemento inedito: «La principessa sapeva che qualcuno si sarebbe sbarazzato di… - AD_italia : Nel mese di luglio la Principessa Diana avrebbe festeggiato il suo 61° compleanno. Rivediamo alcune immagini dell’i… - Affaritaliani : Royal Family News - Lady Diana, l'ultima verità arriva a 25 anni dalla morte - VelvetMagIta : Lady Diana il mistero del secondo abito segreto per le nozze con Carlo #VelvetMag #Velvet - radiosintony : Un nuovo documentario su Lady Diana riapre il caso: 'Presagì la sua morte' -

Leggi anche › Harry e Meghan si preparano a tornare a Londra, ma prima vogliono "ri - sposarsi" › Alla figlia di Harry e Meghan, Lilibet, i gioielli diD Meghan Markle e i ...Ascolta questo articoloscomparve tragicamente il 31 agosto di 25 anni fa, per via di un terribile incidente stradale avvenuto a Parigi. Si trovava in auto con Dodi Al Fayed , all'epoca suo discusso compagno, ... "D.Time. Il tempo di Lady D." La morte di Lady Diana era stata prevista dalla principessa È questo un incredibile retroscena che è stato rivelato solo di recente.