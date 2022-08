Juve Milik, gli agenti restano a Torino per trovare l’intesa: le ultime (Di mercoledì 24 agosto 2022) La Juve si avvicina a grandi passi verso Milik anche se ancora manca qualcosa per l’accordo, per questo gli agenti del polacco restano a Torino La Juve si avvicina a grandi passi verso Milik anche se ancora manca qualcosa per l’accordo, per questo gli agenti del polacco restano a Torino. Secondo quanto riportato da Gazzetta.it, l’entourage del giocatore resterà in Italia per provare a cucire la distanza tra i due club dopo aver trovato l’accordo per l’ingaggio coi bianconeri. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 24 agosto 2022) Lasi avvicina a grandi passi versoanche se ancora manca qualcosa per l’accordo, per questo glidel polaccoLasi avvicina a grandi passi versoanche se ancora manca qualcosa per l’accordo, per questo glidel polacco. Secondo quanto riportato da Gazzetta.it, l’entourage del giocatore resterà in Italia per provare a cucire la distanza tra i due club dopo aver trovato l’accordo per l’ingaggio coi bianconeri. L'articolo proviene da Calcio News 24.

_Morik92_ : Su #Milik, non si registrano passi in avanti tra #Juve ed #OM. I bianconeri, fino a questo momento, non hanno ancor… - _Morik92_ : La #Juve ha incontrato gli agenti di #Milik nelle scorse ore per discutere sulle cifre del contratto. Le parti si r… - AlfredoPedulla : #Fagioli, scatto #Samp su #Cremonese e #Monza. La #Juve cerca una soluzione per #Zakaria o #Arthur in modo da andar… - LuigiLiccardo6 : RT @GioFrezzetti: Ringrazio pubblicamente la #Juve che sta per comprare #Milik: con i soldi che arriveranno nelle casse del #Napoli #DeLaur… - terribile76 : Vi elenco tutti i problemi che a @tvdellosport hanno dato alla juve in appena 10 minuti, coadiuvati da um famoso 't… -