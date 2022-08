Inchiesta sul Jova Beach Party, dopo Salvini anche Giorgio Gori difende il cantante (Di mercoledì 24 agosto 2022) anche Giorgio Gori si schiera dalla parte di Jovanotti, finito nel mirino della Procura di Lucca che ha aperto un fascicolo sul Jova Beach Party in programma sulla spiaggia del Muraglione a Viareggio tra il 2 e il 3 settembre. A rendere nota l’Inchiesta è stato il Corriere Fiorentino, spiegando come il reato ipotizzato sia quello relativo alla distruzione o deterioramento di habitat all’interno di un sito protetto, illustrato nell’articolo 733 bis del codice penale. Un fascicolo contro ignoti aperto in seguito alla denuncia di un’associazione ambientalista, che cita uno studio dell’Università di Trieste secondo il quale le piante presenti sull’arenile sarebbero necessarie per contrastare l’erosione della spiaggia. Un caso sul quale era intervenuto ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 24 agosto 2022)si schiera dalla parte dinotti, finito nel mirino della Procura di Lucca che ha aperto un fascicolo sulin programma sulla spiaggia del Muraglione a Viareggio tra il 2 e il 3 settembre. A rendere nota l’è stato il Corriere Fiorentino, spiegando come il reato ipotizzato sia quello relativo alla distruzione o deterioramento di habitat all’interno di un sito protetto, illustrato nell’articolo 733 bis del codice penale. Un fascicolo contro ignoti aperto in seguito alla denuncia di un’associazione ambientalista, che cita uno studio dell’Università di Trieste secondo il quale le piante presenti sull’arenile sarebbero necessarie per contrastare l’erosione della spiaggia. Un caso sul quale era intervenuto ...

