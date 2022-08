Ilary Blasi vuole tornare con Francesco Totti? L’indizio comparso sui social

Leggi su tvzap

(Di mercoledì 24 agosto 2022) Il gossip dell’estate riguarda la separazione tra. La coppia ha deciso dopo circa vent’anni di lasciarsi. L’annuncio è arrivato attraverso un comunicato girato alla stampa. I due sembra abbiano avviato le carte per la separazione ufficiale. Nel frattempo,sembrerebbe aver già ritrovato il sorriso tra le braccia di Noemi Bocchi. L’ex calciatore, infatti, è stato avvistato più volte sotto il palazzo della donna. I fan della coppia sperano che i due possanoinsieme e un video pubblicato su Tik Tok alimenta le speranze. In questo articolo, però, vi diciamo qual è la verità. (Continua dopo la foto…)parlerà in tv della separazione da? Clamorosa indiscrezione La storia d’amore ...