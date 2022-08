Gioca 2 euro e vince 1 milione al 10eLotto: è la seconda vincita più alta dell’anno (Di mercoledì 24 agosto 2022) Il 10eLotto premia Marsala, città in provincia di Trapani. Un fortunato Giocatore, con una Giocata da soli 2 euro, ha centrato un ’10’ da 1 milione di euro, la seconda vincita più alta registrata dal concorso durante quest’anno dopo quella da 2,5 milioni di euro realizzata a Soveria Simeri, in provincia di Catanzaro, lo scorso 7 luglio. Lo riporta l’agenzia specializzata ‘Agimeg’. La Sicilia è stata fortunata anche al Lotto poiché un appassionato di Ragusa ha centrato una cinquina da 32.160 con una Giocata di appena 1 euro. La vincita più alta però è stata registrata a Frattamaggiore, in provincia di Napoli, dove è stata centrata una quaterna da ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 24 agosto 2022) Ilpremia Marsala, città in provincia di Trapani. Un fortunatotore, con unata da soli 2, ha centrato un ’10’ da 1di, lapiùregistrata dal concorso durante quest’anno dopo quella da 2,5 milioni direalizzata a Soveria Simeri, in provincia di Catanzaro, lo scorso 7 luglio. Lo riporta l’agenzia specializzata ‘Agimeg’. La Sicilia è stata fortunata anche al Lotto poiché un appassionato di Ragusa ha centrato una cinquina da 32.160 con unata di appena 1. Lapiùperò è stata registrata a Frattamaggiore, in provincia di Napoli, dove è stata centrata una quaterna da ...

telodogratis : 10eLotto a Marsala, fortunatissimo gioca 2 euro e ne vince 1 milione - telodogratis : Caro energia, bolletta da 70 mila euro in un mese, “la politica gioca col fuoco” - palermo24h : 10eLotto a Marsala, fortunatissimo gioca 2 euro e ne vince 1 milione - palermo24h : Caro energia, bolletta da 70 mila euro in un mese, “la politica gioca col fuoco” - blogsicilia : #notizie #sicilia Caro energia, bolletta da 70 mila euro in un mese, 'la politica gioca col fuoco' -… -