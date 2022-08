FdI Sannio apre la campagna partendo da Molinara (Di mercoledì 24 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoFratelli d’Italia Sannio apre la campagna elettorale partendo da Molinara, a conferma della grande attenzione che il partito sannita sta dedicando alle aree interne in questi anni. L’appuntamento è per oggi, mercoledì 24 agosto, ore 20 in Via Valfortore 1. Saranno presenti il Coordinatore provinciale e candidato al Senato Domenico Matera, nonché dirigenti provinciali e sostenitori. Con l’occasione, il responsabile politico di Molinara Pasquale Baldino rende noto che si discuterà insieme a iscritti e simpatizzanti anche dell’apertura di un nuovo Circolo proprio a Molinara. La partecipazione è aperta a tutti. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 24 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoFratelli d’Italialaelettoraleda, a conferma della grande attenzione che il partito sannita sta dedicando alle aree interne in questi anni. L’appuntamento è per oggi, mercoledì 24 agosto, ore 20 in Via Valfortore 1. Saranno presenti il Coordinatore provinciale e candidato al Senato Domenico Matera, nonché dirigenti provinciali e sostenitori. Con l’occasione, il responsabile politico diPasquale Baldino rende noto che si discuterà insieme a iscritti e simpatizzanti anche dell’apertura di un nuovo Circolo proprio a. La partecipazione è aperta a tutti. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

