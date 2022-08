Derby d'esordio positivo per Paoletti a Verbier (Di mercoledì 24 agosto 2022) La 19enne umbra ha superato il debutto del 25mila dollari svizzero battendo Nicole Fossa-Huergo in una sfida interna ai colori azzurri. Successi nei rispettivi match di primo turno anche per Jessica Pieri a Oldenzaal, Jessica Ruggeri a Bad Waltersdorf ed Enola Chiesa a Norrkoping Leggi su federtennis (Di mercoledì 24 agosto 2022) La 19enne umbra ha superato il debutto del 25mila dollari svizzero battendo Nicole Fossa-Huergo in una sfida interna ai colori azzurri. Successi nei rispettivi match di primo turno anche per Jessica Pieri a Oldenzaal, Jessica Ruggeri a Bad Waltersdorf ed Enola Chiesa a Norrkoping

cremaonline : Calendario di Serie A2. Per la Chromavis Eco Db #Offanengo esordio contro l'Esperia Cremona - MateraSport24 : Cds Matera - Coppa Regionale, esordio in trasferta per i biancoazzurri: ci sarà subito un derby - Danila0909 : RT @PolliceAzzurro: Esordio insano a Fuorigrotta. Mastichiamo campo, pallone e avversari sorridendo. #Kvaratskhelia doppietta abominevo… - mimanda_picone : RT @PolliceAzzurro: Esordio insano a Fuorigrotta. Mastichiamo campo, pallone e avversari sorridendo. #Kvaratskhelia doppietta abominevo… - PolliceAzzurro : Esordio insano a Fuorigrotta. Mastichiamo campo, pallone e avversari sorridendo. #Kvaratskhelia doppietta abomi… -