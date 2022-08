Davide Ferrerio, ricostruita l'aggressione: non c'entrava nulla, il colpevole ha sbagliato persona (Di mercoledì 24 agosto 2022) La vittima è stata scambiata per un 31enne che con un falso account sui social corteggiava l'amica 17enne dell'aggressore. All'uomo, la ragazza ha dato un appuntamento per stanarlo, ma si è presentata con amici e familiari. Spaventato, lui ha indirizzato i sospetti su Ferrerio... Leggi su repubblica (Di mercoledì 24 agosto 2022) La vittima è stata scambiata per un 31enne che con un falso account sui social corteggiava l'amica 17enne dell'aggressore. All'uomo, la ragazza ha dato un appuntamento per stanarlo, ma si è presentata con amici e familiari. Spaventato, lui ha indirizzato i sospetti su...

quintoquarto : Davide Ferrerio, ricostruita l'aggressione: non c'entrava nulla, il colpevole ha sbagliato persona - Artlandis : Storie di bestie e di vigliacchi, incluso l'uomo di 31 anni alla base dello scambio di persona. Storie di animali c… - infoitinterno : Davide Ferrerio, aggredito a Crotone: amici e tifosi del Bologna organizzano un pellegrinaggio a San Luca - infoitinterno : Crotone, Davide Ferrerio aggredito e pestato per uno scambio di persona - infoitinterno : Crotone, Davide Ferrerio aggredito brutalmente per uno scambio di persona -