Com' è la nuova Mini realizzata in collaborazione con Pokemon

Leggi su gqitalia

(Di mercoledì 24 agosto 2022)ha collaborato con Pokémon per sviluppare una concept car a tema Pikachu con cui ha aperto la Gamescom di Colonia, la fiera europea più importante dedicata al mondo del videogioco. L’auto si chiamaConcept Aceman, è completamente elettrica – da qui la scelta di dedicarla al personaggio principale della saga – e non è altro che un antipasto dellacrossoverelettrica che dovrebbe debuttare nel 2023. Come già anticipato un mese fa in un breve video teaser, l’auto punta tutto sulla gamification con spettacolari effetti sulle luci anteriori e posteriori – che vanno a formare la bandiera del Regno Unito come già presente sulla gamma in questo momento. In occasione della fiera,ha presentato anche l’esclusiva modalità Pokémon: il guidatore sarà accompagnato dall’iconico Pikachu o ...