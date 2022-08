Appuntamento al 17 settembre a Roma per una giornata di incontri tutti al femminile (Di mercoledì 24 agosto 2022) Tornano a Roma “gli Stati Generali” delle donne digitali. Il prossimo 17 settembre, presso le Industrie Fluviali (Zona Ostiense), avrà luogo la seconda edizione di Social Women Talk, il primo evento nazionale con un parterre di relatori tutto al femminile. 8 marzo e gender gap: 8 modi per superarlo guarda le foto Who run the web? Girls! Who run the web? Girls! Il sottotitolo dell’evento riprende il titolo di una canzone dal carattere fortemente femminista di Beyoncé. Ed effettivamente la sfida è notevole. La manifestazione vuole sensibilizzare il ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 24 agosto 2022) Tornano a“gli Stati Generali” delle donne digitali. Il prossimo 17, presso le Industrie Fluviali (Zona Ostiense), avrà luogo la seconda edizione di Social Women Talk, il primo evento nazionale con un parterre di relatori tutto al. 8 marzo e gender gap: 8 modi per superarlo guarda le foto Who run the web? Girls! Who run the web? Girls! Il sottotitolo dell’evento riprende il titolo di una canzone dal carattere fortemente femminista di Beyoncé. Ed effettivamente la sfida è notevole. La manifestazione vuole sensibilizzare il ...

