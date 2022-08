Amatrice, il ricordo delle vittime del sisma. Il vescovo: "Venite qui, non abbandonate il territorio" (Di mercoledì 24 agosto 2022) La commemorazione del terremoto. Salvini: "Usare i fondi Ue". Il sindaco: "Dispiace che non ci siano esponenti di primo piano del governo". Zingaretti: "La ricostruiremo meglio di prima" Leggi su repubblica (Di mercoledì 24 agosto 2022) La commemorazione del terremoto. Salvini: "Usare i fondi Ue". Il sindaco: "Dispiace che non ci siano esponenti di primo piano del governo". Zingaretti: "La ricostruiremo meglio di prima"

mengonimarco : Sono passati sei anni e il ricordo rimane una ferita indelebile #Amatrice - EnricoLetta : A 6 anni da quella terribile notte, da quel devastante terremoto che recise la vita di 299 persone. Il ricordo del… - GianniVezzani1 : RT @EnricoLetta: A 6 anni da quella terribile notte, da quel devastante terremoto che recise la vita di 299 persone. Il ricordo del loro sa… - arwen0506 : RT @annamaria_renzi: A partire da mezzanotte di stasera per 24h questo profilo rimarrà chiuso per lutto.Pubblicherò solo un tweet in ricord… - spenkita : RT @mengonimarco: Sono passati sei anni e il ricordo rimane una ferita indelebile #Amatrice -