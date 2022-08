Vaiolo delle scimmie, è morto Germano Mancini: aveva 50 anni (Di martedì 23 agosto 2022) È morto Germano Mancini, comandante della stazione dei carabinieri di Scorzé. aveva 50 anni ed era in vacanza a Cuba. Il comandante dei carabinieri aveva contratto il Vaiolo delle scimmie, il virus diffusosi dopo il Covid-19. Mancini si sarebbe sentito male attorno al 18 agosto, poi l’altra notte è stato colpito da una crisi respiratoria risultata purtroppo fatale. L’Italia in lutto per la sua scomparsa. (Continua dopo la foto…) Vaiolo delle scimmie, il terribile annuncio dell’Oms: “È emergenza globale” Germano Mancini morto a Cuba Italia in lutto per la tragica morte di Germano ... Leggi su tvzap (Di martedì 23 agosto 2022) È, comandante della stazione dei carabinieri di Scorzé.50ed era in vacanza a Cuba. Il comandante dei carabiniericontratto il, il virus diffusosi dopo il Covid-19.si sarebbe sentito male attorno al 18 agosto, poi l’altra notte è stato colpito da una crisi respiratoria risultata purtroppo fatale. L’Italia in lutto per la sua scomparsa. (Continua dopo la foto…), il terribile annuncio dell’Oms: “È emergenza globale”a Cuba Italia in lutto per la tragica morte di...

