Un tetto al gas per le imprese. La proposta di Calenda (Di martedì 23 agosto 2022) Prima delle bollette della luce per le famiglie, ci sono le imprese che ogni giorno consumano centinaia di euro di gas pur di mantenere i macchinari in funzione. Ma se il fatturato non arriva più a coprire il costo dell’energia, l’attività si ferma e l’Italia comincia a perdere produzione industria e dunque Pil. Oltre a ritrovarsi sugli scaffali e nei negozi prodotti finali costosi molto più di quanto non lo siano ora. Una bolgia dantesca da evitare e secondo Carlo Calenda, fondatore di Azione e leader insieme a Matteo Renzi del Terzo Polo, c’è solo una soluzione: dimezzare il costo dell’energia subito e portarlo a 100 euro per Mwh per imprese energivore e gasivore. In altre parole, fissare un tetto al 50% per tutte quelle industrie che senza gas non possono produrre. La proposta è arrivata dallo ... Leggi su formiche (Di martedì 23 agosto 2022) Prima delle bollette della luce per le famiglie, ci sono leche ogni giorno consumano centinaia di euro di gas pur di mantenere i macchinari in funzione. Ma se il fatturato non arriva più a coprire il costo dell’energia, l’attività si ferma e l’Italia comincia a perdere produzione industria e dunque Pil. Oltre a ritrovarsi sugli scaffali e nei negozi prodotti finali costosi molto più di quanto non lo siano ora. Una bolgia dantesca da evitare e secondo Carlo, fondatore di Azione e leader insieme a Matteo Renzi del Terzo Polo, c’è solo una soluzione: dimezzare il costo dell’energia subito e portarlo a 100 euro per Mwh perenergivore e gasivore. In altre parole, fissare unal 50% per tutte quelle industrie che senza gas non possono produrre. Laè arrivata dallo ...

