Ucraina: Mattarella revoca dieci onorificenze a cittadini russi per indegnità (Di martedì 23 agosto 2022) Roma, 23 ago. " Con tre decreti firmati lo scorso 8 agosto e pubblicati in Gazzetta ufficiale il 20, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha revocato per indegnità onorificenze concesse a dieci cittadini russi, esponenti politici e uomini d'affari. Leggi su laleggepertutti (Di martedì 23 agosto 2022) Roma, 23 ago. " Con tre decreti firmati lo scorso 8 agosto e pubblicati in Gazzetta ufficiale il 20, il Presidente della Repubblica, Sergio, hato perconcesse a, esponenti politici e uomini d'affari.

