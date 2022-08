Turista canadese violentata dal branco | due arresti a Firenze

giuaddo99 : RT @Corriere: Turista canadese violentata a Firenze: due uomini in arresto - GennaroMaria498 : RT @ImolaOggi: Firenze, violenza sessuale di gruppo su turista canadese: due arresti - Corriere : Turista canadese violentata a Firenze: due uomini in arresto - AnsaToscana : Turista violentata dal branco, due arrestati dopo indagini cc. 35enne canadese abusata a Impruneta. Altri due indag… - DeodatoRibeira : RT @ImolaOggi: Firenze, violenza sessuale di gruppo su turista canadese: due arresti -

Due arresti per 'violenza sessuale di gruppo' e 'diffusione illecita di video sessualmente espliciti' sono stati eseguiti dai carabinieri per l'abuso a una turista canadese la notte tra il 29 e il 30 luglio scorsi a Impruneta (Firenze). Gli arrestati sono due uomini di 34 e 26 anni ritenuti gravemente indiziati dei due reati in concorso con altri due.