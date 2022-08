Treviso, uno scontro tra auto è fatale per Daniela: i passanti sentono le sue urla (Di martedì 23 agosto 2022) Ennesima tragedia in autostrada. All’alba di lunedì 22 agosto uno scontro tra automobili si è portato via una donna. Non c’è stato nulla da fare per Daniela Costacurta, 49enne di Vittorio Veneto. La poverina è rimasta vittima dell’incidente avvenuto sull’autostrada A27 Venezia -Belluno all’alba di lunedì 22 agosto. Il sinistro si è verificato poco dopo le 5 del mattino nel tratto compreso tra Fadalto e Belluno in direzione Belluno, in località La Secca, a Ponte nelle Alpi. Lo schianto, avvenuto all’altezza del km 74, dopo la galleria Cave, ha visto coinvolte due utilitarie. A dare l’allarme ai soccorritori è stata una residente della zona che ha sentito delle urla di dolore. Oltre a Daniela Costacurta è rimasta coinvolta un’altra donna, una giovane ... Leggi su formatonews (Di martedì 23 agosto 2022) Ennesima tragedia instrada. All’alba di lunedì 22 agosto unotramobili si è portato via una donna. Non c’è stato nulla da fare perCostacurta, 49enne di Vittorio Veneto. La poverina è rimasta vittima dell’incidente avvenuto sull’strada A27 Venezia -Belluno all’alba di lunedì 22 agosto. Il sinistro si è verificato poco dopo le 5 del mattino nel tratto compreso tra Fadalto e Belluno in direzione Belluno, in località La Secca, a Ponte nelle Alpi. Lo schianto, avvenuto all’altezza del km 74, dopo la galleria Cave, ha visto coinvolte due utilitarie. A dare l’allarme ai soccorritori è stata una residente della zona che ha sentito delledi dolore. Oltre aCostacurta è rimasta coinvolta un’altra donna, una giovane ...

