Sampdoria-Juventus 0-0 | analisi tattica e considerazioni

Leggi su 11contro11

(Di martedì 23 agosto 2022) Il Monday night regala l’ennesimo segno X di questa 2^ giornata di campionato. Allo Stadio “Luigi Ferraris”, lainchioda lasullo 0-0, in una gara bloccata, ma non per questo non interessante sotto il profilo dell’. Per il secondo anno consecutivo, i bianconeri vengono frenati alla seconda giornata, dopo l’esordio vincente. Ma se non altro, tengono ancora la porta inviolata. Per gli uomini di Giampaolo, invece, arriva il primo punto, conquistato dopo un’altra pregevole prestazione. Non indugiamo ancora oltre, dunque, e prepariamoci ad immergerci nelle pieghe tattiche della partita. Cominciamo, come nostro solito, dalla presentazione delle formazioni. Giampaolo conferma i medesimi 11 della prima giornata, schierando un 4-1-4-1. Audero tra i pali, linea difensiva composta da Augello e ...