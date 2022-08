Piatek torna in Serie A | bomba per il fantacalcio | scavalcata la Salernitana

Leggi su sportnews.eu

(Di martedì 23 agosto 2022) . Il polacco potrebbere in Italia e rire protagonista. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Il mercato non è ancora concluso e c’è spazio per gli ultimi botti di fine agosto. A pochissimi giorni dal gong, qualche squadra diA prova Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.