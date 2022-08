Omicidio Darya Dugina, Kiev: “Uccisa da Mosca. Incolpano noi per aumentare il sostegno alla guerra”. Lavrov: “Nessuna pietà” (Di martedì 23 agosto 2022) “Il sostegno alla guerra sta calando in Russia e il Cremlino ha bisogno di una mobilitazione sociale. Per questo l’Fsb (i servizi russi, ndr) sta pianificando una serie di atti terroristici nelle città russe, con tante vittime civili. Dugina è stata solo la prima. L’Ucraina, a differenza della Russia, non è in guerra con i civili”. Nel giorno dei funerali di Darya Dugina, da Kiev respingono le accuse piovute da Mosca sulle responsabilità dei servizi segreti ucraini riguardo all’uccisione per mezzo di una bomba piazzata sotto la macchina della giornalista, figlia del noto politologo ultranazionalista russo Alexander Dugin, e rilanciano accusando Mosca di aver pianificato l’attentato per ridare slancio ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 23 agosto 2022) “Ilsta calando in Russia e il Cremlino ha bisogno di una mobilitazione sociale. Per questo l’Fsb (i servizi russi, ndr) sta pianificando una serie di atti terroristici nelle città russe, con tante vittime civili.è stata solo la prima. L’Ucraina, a differenza della Russia, non è incon i civili”. Nel giorno dei funerali di, darespingono le accuse piovute dasulle responsabilità dei servizi segreti ucraini riguardo all’uccisione per mezzo di una bomba piazzata sotto la macchina della giornalista, figlia del noto politologo ultranazionalista russo Alexander Dugin, e rilanciano accusandodi aver pianificato l’attentato per ridare slancio ...

