Nutrinform battery | l’app che aiuta a fare acquisti consapevoli

paolo3Viso : @SPatuanelli leggevo del procedimento dell'AGCM vs l'app Yuka; e l'adozione di Nutrinform battery (una boiata imho)… -

Elle

Il NutriScore - ha concluso Giansanti - deve essere accantonato, preferendo il. È pertanto fondamentale che l'Italia faccia sponda comune con i Paesi mediterranei per salvaguardare ...C'è di più , il nostro Paese è l'unico in Europa ad aver proposto un'alternativa al Nutri - Score battezzata dagli addetti ai lavori con il nome di, che, oggettivamente risulta di ... NutrInform Battery: cos'è e come funziona la app per mangiare meglio Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...L’applicazione NutrInform può aiutare ogni cittadino a scegliere gli alimenti in base al loro apporto nutrizionale al fabbisogno giornaliero.