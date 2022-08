vaticannews_it : ???? #PapainKazakhstan “Messaggeri di pace e di unità”, il motto e il logo del viaggio apostolico. ???13-15 settembre - mokibolygo : RT @vaticannews_it: ???? #PapainKazakhstan “Messaggeri di pace e di unità”, il motto e il logo del viaggio apostolico. ???13-15 settembre htt… - centriculturali : RT @vaticannews_it: ???? #PapainKazakhstan “Messaggeri di pace e di unità”, il motto e il logo del viaggio apostolico. ???13-15 settembre htt… - ilfaroonline : “Messaggeri di pace e di unità”. Logo e motto del viaggio del Papa in Kazakistan - SalihovicAlen : RT @vaticannews_it: ???? #PapainKazakhstan “Messaggeri di pace e di unità”, il motto e il logo del viaggio apostolico. ???13-15 settembre htt… -

In Terris

die di unità ' è il motto del viaggio apostolico che Papa Francesco compirà in Kazakistan dal 13 al 15 settembre. Nel logo è presente una colomba con un ramo d'ulivo . Le ali sono ...die di unità' (Sala stampa della Santa Sede) Nel logo è presente una colomba con un ramo d'ulivo. Le ali sono raffigurate da due mani giunte a voler simboleggiare quelle dei ... “Messaggeri di pace e di unità”: il motto e il logo del viaggio apostolico in Kazakhistan La Sala Stampa vaticana, in una nota, spiega il significato del motto e del logo scelti per il viaggio di Papa Francesco in Kazakhistan ...Una colomba con un ramo d’ulivo, le ali raffigurate come ali giunte. Il logo del viaggio di Papa Francesco in Kazakhstan si presenta così, mentre il motto è “Messaggeri di pace e unità”. Papa Francesc ...