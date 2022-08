Mercato Torino, altri tre rinforzi: Juric vuole un ritocco per reparto (Di martedì 23 agosto 2022) Mercato Torino, il tecnico aspetta un difensore, un centrocampista e un attaccante: società al lavoro per accontentarlo Un difensore, un centrocampista, un giocatore di qualità in avanti: ecco come Juric vorrebbe completare il suo Toro. Un acquisto per reparto, insomma, anche se il Mercato in entrata non riguarderà la porta. «Siamo a posto così» continua a ribadire l’allenatore, a maggior ragione dopo la bella prova di Milinkovic-Savic contro la Lazio di suo fratello. Nelle altre zone di campo, però, c’è bisogno di rinforzi, così in via Arcivescovado sono al lavoro per cercare di accontentarlo. Difesa da completare Schuurs è stato un colpo importante per la retroguardia, ma nel gioco delle coppie ne manca uno: Djidji aspetta un compagno, mentre Zima potrà alternarsi con ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 23 agosto 2022), il tecnico aspetta un difensore, un centrocampista e un attaccante: società al lavoro per accontentarlo Un difensore, un centrocampista, un giocatore di qualità in avanti: ecco comevorrebbe completare il suo Toro. Un acquisto per, insomma, anche se ilin entrata non riguarderà la porta. «Siamo a posto così» continua a ribadire l’allenatore, a maggior ragione dopo la bella prova di Milinkovic-Savic contro la Lazio di suo fratello. Nelle altre zone di campo, però, c’è bisogno di, così in via Arcivescovado sono al lavoro per cercare di accontentarlo. Difesa da completare Schuurs è stato un colpo importante per la retroguardia, ma nel gioco delle coppie ne manca uno: Djidji aspetta un compagno, mentre Zima potrà alternarsi con ...

