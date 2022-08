M5s apre al PD? Le parole di Patuanelli e la polemica di Conte (Di martedì 23 agosto 2022) Le ultime ore di campagna elettorale – le prime dopo la tanto agognata chiusura delle liste dei candidati, con conseguente polemica su esclusi e paracadutati – sono state di forte fibrillazione per quanto riguarda non solo i programmi con cui i partiti intendono presentarsi agli elettori: sul tavolo del confronto politico è tornata in primo piano anche la questione delle alleanze, non tanto quelle precedenti all’apertura delle urne (ormai definite e non più modificabili), ma quelle che si potranno verificare una volta che gli italiani avranno espresso il verdetto su vincitori e sconfitti. A riproporre il dibattito sulle possibili affinità tra gli eletti che siederanno in Parlamento è stato uno dei volti più conosciuti del Movimento 5 stelle, una di quelle personalità che ormai da mesi rappresentano i vertici della galassia grillina: stiamo parlando di Stefano ... Leggi su quifinanza (Di martedì 23 agosto 2022) Le ultime ore di campagna elettorale – le prime dopo la tanto agognata chiusura delle liste dei candidati, con conseguentesu esclusi e paracadutati – sono state di forte fibrillazione per quanto riguarda non solo i programmi con cui i partiti intendono presentarsi agli elettori: sul tavolo del confronto politico è tornata in primo piano anche la questione delle alleanze, non tanto quelle precedenti all’apertura delle urne (ormai definite e non più modificabili), ma quelle che si potranno verificare una volta che gli italiani avranno espresso il verdetto su vincitori e sconfitti. A riproporre il dibattito sulle possibili affinità tra gli eletti che siederanno in Parlamento è stato uno dei volti più conosciuti del Movimento 5 stelle, una di quelle personalità che ormai da mesi rappresentano i vertici della galassia grillina: stiamo parlando di Stefano ...

