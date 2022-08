Lazio, che regalo per Sarri: trattativa viva in Premier (Di martedì 23 agosto 2022) La Lazio, dopo il pareggio ottenuto contro il Torino, si prepara a rituffarsi sul mercato: impostata la trattativa per prendere un terzino. Dopo la vittoria al debutto ottenuta ai danni del Bologna, la Lazio si è dovuta fermare a Torino. Un pareggio che ha messo in evidenza le attuali criticità della formazione allenata da Maurizio Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 23 agosto 2022) La, dopo il pareggio ottenuto contro il Torino, si prepara a rituffarsi sul mercato: impostata laper prendere un terzino. Dopo la vittoria al debutto ottenuta ai danni del Bologna, lasi è dovuta fermare a Torino. Un pareggio che ha messo in evidenza le attuali criticità della formazione allenata da Maurizio Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

MatteoRichetti : Il video di #Ruberti al netto del tema dimissioni o meno, è la sintesi di un modo, un atteggiamento, un’idea di ges… - Agenzia_Ansa : Vaiolo delle scimmie: continuano ad aumentare i casi in Italia. Il ministero della Salute fa sapere che sono 652 gl… - gippu1 : La Statistica Pazza del giorno - calciatori di Serie A 2022-23 che hanno segnato in semifinale di Champions: 1 Inte… - Karimsa10 : @spicciar @SSLazioOrg @AlessioBuzzanca @FMonderna @laziocrazia @robertorao @LazialiV Articolo della Gazzetta romana… - lacittanews : Lombardia, Lazio ed Emilia Romagna risultano essere le regioni più colpite: in Italia aumentano i casi di vaiolo de… -