La Stampa sulla Juve: non basta l’alibi delle assenze. Allegri responsabile primo del non gioco (Di martedì 23 agosto 2022) Giudizi impietosi sulla Juve, questa mattina, sui quotidiani. La Stampa sgombra subito il campo dagli equivoci: non basta l’alibi delle assenze per spiegare una prestazione come quella contro la Sampdoria. E dà la responsabilità ad Allegri per il “non gioco”. “Non basta l’alibi delle assenze per giustificarne la prestazione, una rassegna di affanni imprevedibili, gioco scarabocchiato e idee confuse. Il centravanti serbo diventa subito simbolo malinconico, coinvolto nel primo tempo in appena tre azioni, una delle quali culminata in un auto-palo esterno, colpito nel tentativo di anticipare Caputo”. La Sampdoria si è mossa meglio dei bianconeri, ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 23 agosto 2022) Giudizi impietosi, questa mattina, sui quotidiani. Lasgombra subito il campo dagli equivoci: nonper spiegare una prestazione come quella contro la Sampdoria. E dà la responsabilità adper il “non gioco”. “Nonper giustificarne la prestazione, una rassegna di affanni imprevedibili, gioco scarabocchiato e idee confuse. Il centravanti serbo diventa subito simbolo malinconico, coinvolto neltempo in appena tre azioni, unaquali culminata in un auto-palo esterno, colpito nel tentativo di anticipare Caputo”. La Sampdoria si è mossa meglio dei bianconeri, ...

NicolaPorro : Spunta un messaggio controverso sulla morte della figlia di #Dugin... ?? - ZonaBianconeri : RT @napolista: La Stampa sulla #Juve: non basta l’alibi delle assenze. #Allegri responsabile primo del non gioco Allegri si consola con l… - napolista : La Stampa sulla #Juve: non basta l’alibi delle assenze. #Allegri responsabile primo del non gioco Allegri si cons… - maxijuve4ever : RT @Manufin11: 22 agosto 2022 e quella dannata capra rubasoldi, incapace e inetta sta ancora seduta sulla panchina della Juve a belare 'cag… - danyevha : RT @_justhewayouare: E ti ritrovi a pensare mentre un sorriso ti si stampa sulla bocca. Goditela questa vita, siamo solo di passaggio. http… -