Juve Stabia, Langella ringrazia il Napoli: “Sarà un’amichevole emozionante” (Di martedì 23 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoPer la Juve Stabia quello di domani pomeriggio Sarà un piccolo appuntamento con la storia. Le vespe affronteranno in amichevole il Napoli allo stadio Maradona (fischio d’inizio ore 18) per un appuntamento che renderà felici molti tifosi. Il presidente Andrea Langella ha espresso tutto il suo orgoglio ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “Per noi è una grande gioia poter giocare al Maradona. Voglio ringraziare il presidente De Laurentiis per l’invito, affronteremo un club blasonato che giocherà in Champions League, Sarà una festa dello sport anche per i nostri tifosi”. Il massimo dirigente stabiese ha auspicato poi maggior collaborazione tra le società del territorio: “Dal Napoli abbiamo prelevato ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 23 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoPer laquello di domani pomeriggioun piccolo appuntamento con la storia. Le vespe affronteranno in amichevole ilallo stadio Maradona (fischio d’inizio ore 18) per un appuntamento che renderà felici molti tifosi. Il presidente Andreaha espresso tutto il suo orgoglio ai microfoni di Radio Kiss Kiss: “Per noi è una grande gioia poter giocare al Maradona. Vogliore il presidente De Laurentiis per l’invito, affronteremo un club blasonato che giocherà in Champions League,una festa dello sport anche per i nostri tifosi”. Il massimo dirigente stabiese ha auspicato poi maggior collaborazione tra le società del territorio: “Dalabbiamo prelevato ...

