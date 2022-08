Intanto nel mondo (Di martedì 23 agosto 2022) Il candidato sconfitto Raila Odinga presenta ricorso alla corte suprema del Kenya, tre poliziotti sospesi dopo un arresto brutale negli Stati Uniti, la strage di pesci nel fiume Oder attribuita a un’alga tossica. Leggi Leggi su internazionale (Di martedì 23 agosto 2022) Il candidato sconfitto Raila Odinga presenta ricorso alla corte suprema del Kenya, tre poliziotti sospesi dopo un arresto brutale negli Stati Uniti, la strage di pesci nel fiume Oder attribuita a un’alga tossica. Leggi

gippu1 : Come ha notato anche Tonali, il #Milan ha bisogno ancora di qualche giorno per uscire dalla sindrome un po' jovanot… - athenaro76 : @Sabri_Alhana @JoyofSanditon Se I conti sono giusti, mancano 29 settim. alla S3. Intanto, affamata come sono di nov… - UmbertoFilippin : @Ci1812 @ABertirott Dice 'ovviamente' a posteriori, intanto non ho letto una parola di condanna allo stupro, nel su… - PivaEdoardo : @UnaCertaCarmen la VERA intanto con sto schifo ha raggiunto il suo scopo alla MUSSOLINI o Salvini CHE SE NE PARLI… - GrecoSaso : @Bea_Mary84 Ciao Marianna immagino che ieri ti sei divertita, sopratutto nel post partita il tuo amato #Allegri e'… -