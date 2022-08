I partiti parlano di futuro, ma nessuno dice come sarà la prossima legge di Bilancio (Di martedì 23 agosto 2022) L’accusa che generalmente viene fatta alle forze politiche è di pensare solo al presente e poco al futuro. È una critica più che fondata, altrimenti l’Italia non si ritroverebbe co... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti Leggi su ilfoglio (Di martedì 23 agosto 2022) L’accusa che generalmente viene fatta alle forze politiche è di pensare solo al presente e poco al. È una critica più che fondata, altrimenti l’Italia non si ritroverebbe co... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

carlosibilia : #ENERGIERINNOVABILI: LA STRADA MIGLIORE PER ABBATTERE I COSTI DELLA BOLLETTA ?????? …parliamo di questo altro che bat… - SPatuanelli : Bello leggere gli altri partiti che parlano di transizione ecologica, salario minimo, sostegno ai più deboli, tutel… - francescocosta : Oggi su Morning: la giornata di quel video; le esportazioni italiane vanno benone; i problemi dell’università non s… - alfonso_unial : Noto che diversi partiti cadono dal pero quando, alcuni loro candidati, parlano di cose non in linea con il pensier… - io_surf : RT @FabrzC: @M49liberorso #tajani che rifiuta partiti portatori di interesse personale #salvini con la croce al collo #dimaio che dice non… -