I FIGLI DEGLI ALTRI: in concorso a Venezia79 e al cinema dal 22 settembre (Di martedì 23 agosto 2022) E' stato distribuito il trailer italiano del film I FIGLI DEGLI ALTRI, diretto da Rebecca Zlotowski con Virgine Efira, Roschdy Zem e Chiara Mastroianni, in concorso della selezione ufficiale della 79esima Mostra Internazionale d'Arte cinematografica di Venezia e in arrivo nelle sale italiane il 22 settembre. Di cosa parla "I FIGLI DEGLI ALTRI"? Dopo aver distribuito nel nostro Paese il Leone d'Oro della scorsa edizione, La Scelta di Anne – L'Événement, Europictures torna al Lido di Venezia con un'altra intensa storia che vede protagonista la splendida Virgine Efira nel ruolo di Rachel, una donna che ama la sua vita, i suoi studenti, i suoi amici, le sue lezioni di chitarra. Quando si innamora di Alì, Rachel stringe un legame ...

