Gatti uccisi a Benevento | AIDAA | “Chi sa parli e il sindaco difenda i gatti”

(Di martedì 23 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma di. “Da ieri mattina dopo la diffusione della notizia dell’one di alcuniprima sottoposti a sevizie da parte di un gruppo di minori nel rione Libertà disono state diverse le telefonate ed i messaggi arrivati all’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente, in particolare otto sono state le richieste di aiuto di individuazione dismarriti per i quali i padroni tutti residenti in zona hanno chiesto aiuto, ma ci sono anche telefonate e messaggi di cittadini indignati da questi fatti. Per questo motivo l’che ieri ha inviato una denuncia alla procura dichiede ai cittadini del ...

CorrNazionale : La denuncia degli animalisti di Aidaa: a #Benevento gatti soffocati, bruciati vivi e usati come un pallone da calcio - palermo24h : Gatti uccisi a San Leone, l’assessore Roberta Lala: “Nessun avvelenamento, sono stati i cani randagi” - ag_notizie : Gatti uccisi a San Leone, l'assessore Roberta Lala: “Nessun avvelenamento, sono stati i cani randagi”… - SiciliaTV : Almeno sette gatti della colonia felina di piazzetta Trinacria a San Leone sono stati trovati... #Agrigento… - palermo24h : Decine di gatti uccisi a San Leone, la denuncia Accertare la colpa -

'Iche sono stati trovati senza vita in piazzetta Trinacria a San leone non sono stati avvelenati ma sono stati aggrediti eda alcuni cani randagi' . Lo riferisce l'assessore Roberta Lala ...Il sogno di mille, tratto da uno dei racconti più amati e commoventi tra quelli scritti da Gaiman, è incentrato su una gatta siamese a cui vengonoi cuccioli. Disperata, perde la ...AGRIGENTO - “I gatti che sono stati trovati senza vita in piazzetta Trinacria a San leone non sono stati avvelenati ma sono stati aggrediti e uccisi da ...“I gatti che sono stati trovati senza vita in piazzetta Trinacria a San leone non sono stati avvelenati ma sono stati aggrediti e uccisi da alcuni cani randagi”. Lo riferisce ...