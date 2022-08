Fikayo Tomori sullo Scudetto col Milan | “Tutto ‘Crazy’ Vogliamo ripeterci”

(Di martedì 23 agosto 2022) “Crazy“. Questo l’aggettivo usato dain un’intervista a GQ per descrivere lovinto dallo scorso maggio. “Il tour sul bus per le vie della città è stato incredibile, ovunque andavamo c’erano i nostri tifosi, è stato pazzesco. Sicuramente è stato il più bel momento della mia carriera. È bello guardare indietro, abbiamo assaggiato cosa vuol dire vincere, ma adessoprovare a. Riuscirci una volta è straordinario, ma una seconda…“, ha spiegato il difensore rossonero che ha di recente rinnovato con ilfino al 2027. SportFace.

Ha raccontanto di sè, dello scudetto, del suo inserimento al Milan. Si è confessato a Gqpartendo dall'inizio, dal suo arrivo a Milanello nel gennaio 2021ha confermato la soddisfazione per la vittoria dello Scudetto con il Milan e anche per essere parte del club: svelato pure un retroscena.ha concesso un'interessante intervista alla nota rivista GQ . Ci sono diversi argomenti sui quali è stato interpellato, non solo calcistici. Inevitabile parlare della cavalcata del Milan ...Fikayo Tomori ha ripercorso la straordinaria stagione 2021/22, culminata con la vittoria dello Scudetto, e lanciato un forte segnale contro il razzismo. Ecco le dichiarazioni rilasciate dal difensore ...