Facciamo uno sforzo, impariamo a pronunciare Kvaratskhelia (Di martedì 23 agosto 2022) A questo punto sono passati ormai mesi ed è giunto da tempo il momento di piantarla con la storpiatura di un nome proprio. Nel duemilaventidue. In Europa. Mi rendo conto che, visto lo stato del dibattito interno nell'Italia prossima alla elezione della propria mirabile diciannovesima legislatura, l'istanza è destinata a finire tra le ultime pagine delle notevoli agende politiche nazionali che ci è dato leggere in questi giorni, ma non è possibile continuare a manipolare i cognomi delle persone senza curarsi minimamente del messaggio che si veicola al prossimo e adoperando quella tipica pervicacia nostrana che ci ha autoconvinti che un tormentone idiota sia il lasciapassare per una brillante carriera di intrattenitore. Si chiama Khvicha Kvaratskhelia. Ha avuto la buona educazione di trascrivere per noi il suo nome dal suo alfabeto di origine – adoperato da quasi otto milioni di persone ...

