Elezioni politiche 2022, i programmi elettorali di tutti i partiti (Di martedì 23 agosto 2022) In vista delle Elezioni politiche, in programma per il 25 settembre, le coalizioni e i partiti che si presentano al voto hanno stilato i loro documenti programmatici. Ecco quali sono i punti principali dei vari schieramenti in campo La coalizione di centrodestra è composta da Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia e Noi moderati: le quattro formazioni hanno presentato un programma politico unitario. Il nome scelto per il documento, che conta 15 punti, è “PER L’ITALIA – Accordo quadro di programma per un Governo di centrodestra”. Il punto iniziale del programma riguarda il posizionamento internazionale dell’Italia, definita “a pieno titolo parte dell’Europa, dell’Alleanza Atlantica e dell’Occidente”, e con l’impostazione di una “politica estera incentrata sulla tutela dell’interesse nazionale e la difesa della Patria”. Nel documento ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 23 agosto 2022) In vista delle, in programma per il 25 settembre, le coalizioni e iche si presentano al voto hanno stilato i loro documenti programmatici. Ecco quali sono i punti principali dei vari schieramenti in campo La coalizione di centrodestra è composta da Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia e Noi moderati: le quattro formazioni hanno presentato un programma politico unitario. Il nome scelto per il documento, che conta 15 punti, è “PER L’ITALIA – Accordo quadro di programma per un Governo di centrodestra”. Il punto iniziale del programma riguarda il posizionamento internazionale dell’Italia, definita “a pieno titolo parte dell’Europa, dell’Alleanza Atlantica e dell’Occidente”, e con l’impostazione di una “politica estera incentrata sulla tutela dell’interesse nazionale e la difesa della Patria”. Nel documento ...

AlexBazzaro : Cari amici, vi comunico che non sono stato candidato alle prossime elezioni politiche. Pieno rispetto per le scelte… - davidallegranti : Volano già stracci nel Terzo Polo. Pizzarotti 'La mia partecipazione alle elezioni politiche del 25 settembre finis… - Corriere : Via al deposito delle liste, Italexit di Paragone raggiunge le firme - Giacomo05488056 : L ultima perla della sua collana di f... Di m..., Di Maio a Zona Bianca : Non si votava a settembre da almeno 100… - Alfagamma28 : RT @AlexBazzaro: Cari amici, vi comunico che non sono stato candidato alle prossime elezioni politiche. Pieno rispetto per le scelte del mo… -