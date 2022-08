Calcio | Giudice Perez due turni | uno Orsolini | Luperto e Zanetti

sportli26181512 : Giudice Sportivo Serie A: due turni a Perez, stop per Orsolini e Luperto: Squalificato per una giornata il tecnico… - Salvato95551627 : RT @napolimagazine: SERIE A - Tre squalificati dal Giudice Sportivo dopo la seconda giornata - susydigennaro : RT @napolimagazine: SERIE A - Tre squalificati dal Giudice Sportivo dopo la seconda giornata - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SERIE A - Tre squalificati dal Giudice Sportivo dopo la seconda giornata - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SERIE A - Tre squalificati dal Giudice Sportivo dopo la seconda giornata -

Il resto del calcio

Lo ha deciso ilsportivo della serie A dopo l'ultimo turno di campionato. Il giocatore paga ... senza conseguenze lesive, colpito da tergo un avversario con unalla gamba, senza ...... commissario e capo della procura generale della Ficg (federazione italia giuoco), Pecoraro ... come faceva un povero sindaco", dice Alfonso Sabella, oggia Roma, e all epoca assessore ... Giudice Sportivo Coppa Italia Serie D 2022/23, Turno Preliminare: oltre 150 diffidati, 8 squalificati Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Il giudice sportivo della Lega Calcio di Serie A, Gerardo Mastrandrea, in relazione alle partite della 2/a giornata disputate nell'ultimo week-end, ha squalificato per due turni Nehuen Perez (Udinese) ...