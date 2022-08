Amadeus, che sorpresa in vacanza: nessuno se lo aspettava accanto a lui (Di martedì 23 agosto 2022) Anche per Amadeus, così come per gli altri volti noti della TV, è giunto il momento di prendersi qualche settimana di relax prima di riaccendere i motori e tuffarsi in quella che sarà un’altra stagione intensissima. Il popolarissimo conduttore ha ricevuto una valanga di elogi per le direzioni degli ultimi Festival di Sanremo, tanto da essere nuovamente confermato per il 2023. Anche per questo Amadeus vuole recuperare la piena forma fisica e mentale e per farlo ha scelto di recarsi in vacanza, in modo da ricaricare le batterie. Tuttavia il presentatore Rai è stato immortalato assieme ad un vip e ad altri personaggi famosi, scatenando l’entusiasmo e l’ilarità dei tantissimi fan. Ma chi è questo vip che si trovava in vacanza assieme ad Amadeus? Non poteva che essere lui, Fiorello, che ha ... Leggi su periodicoitaliano (Di martedì 23 agosto 2022) Anche per, così come per gli altri volti noti della TV, è giunto il momento di prendersi qualche settimana di relax prima di riaccendere i motori e tuffarsi in quella che sarà un’altra stagione intensissima. Il popolarissimo conduttore ha ricevuto una valanga di elogi per le direzioni degli ultimi Festival di Sanremo, tanto da essere nuovamente confermato per il 2023. Anche per questovuole recuperare la piena forma fisica e mentale e per farlo ha scelto di recarsi in, in modo da ricaricare le batterie. Tuttavia il presentatore Rai è stato immortalato assieme ad un vip e ad altri personaggi famosi, scatenando l’entusiasmo e l’ilarità dei tantissimi fan. Ma chi è questo vip che si trovava inassieme ad? Non poteva che essere lui, Fiorello, che ha ...

GiusyPoppi : @fabiofabbretti Mi piace assai reazione a catena e ancor più Liorni che assieme ad Amadeus e Conti sono il meglio… - ElenaSofiaSolda : RT @mantieniconcura: buonasera signor amadeus, le scrivo solo per dirle una piccola cosa. si ricorda quando due anni fa achille lauro venn… - glncipriani : 'Vedi Napoli e poi… torni' tra musica e percorsi guidati: tutti gli eventi in programma ... è l'autore di un artico… - el100moscow : Che per un motivo o per un altro non mi è stato possibile prima di 0ggi. Grazie Jacopo per la tua musica?,se penso… - Gargantuast : RT @sonosoloila: non potevo non dare la buonanotte a te caro amadeus goditi questo emozionante duetto tra ermal e l'emergente artista aless… -