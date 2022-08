Vuelta a España 2022, perché il leader sta cambiando ogni giorno…a parità di tempo! La regola dei piazzamenti (Di lunedì 22 agosto 2022) Tre tappe, tre leader diversi. Fino ad ora non si sono viste le salite alla Vuelta a España 2022 (era anche difficile trovarne nei Paesi Bassi), dunque è stata la cronometro a squadre d’apertura a delineare la classifica fino al primo giorno di riposo. Domani infatti i corridori ripartiranno dalla penisola iberica. Robert Gesink è andato a vestire la prima maglia di leader di questa edizione della corsa spagnola: la Jumbo-Visma, che ha dominato in lungo e in largo in casa la prova contro il tempo, ha lasciato spazio al veterano, davanti al pubblico amico. Il giorno successivo volata in quel di Breda e altro cambio di primato: in testa è andato Mike Teunissen, grazie alla sua quarta piazza. Non sono serviti gli abbuoni per variare la classifica ma, come da regolamento, a ... Leggi su oasport (Di lunedì 22 agosto 2022) Tre tappe, trediversi. Fino ad ora non si sono viste le salite alla(era anche difficile trovarne nei Paesi Bassi), dunque è stata la cronometro a squadre d’apertura a delineare la classifica fino al primo giorno di riposo. Domani infatti i corridori ripartiranno dalla penisola iberica. Robert Gesink è andato a vestire la prima maglia didi questa edizione della corsa spagnola: la Jumbo-Visma, che ha dominato in lungo e in largo in casa la prova contro il tempo, ha lasciato spazio al veterano, davanti al pubblico amico. Il giorno successivo volata in quel di Breda e altro cambio di primato: in testa è andato Mike Teunissen, grazie alla sua quarta piazza. Non sono serviti gli abbuoni per variare la classifica ma, come damento, a ...

