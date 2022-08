Stefano Accorsi posta una foto in costume sui social e manda in delirio i fan (Di lunedì 22 agosto 2022) L’attore Stefano Accorsi si gode le vacanze e regala alle sue fan degli scatti da urlo. Due David di Donatello, una Coppa Volpi e film che sono entrati nella storia del cinema italiano. Classe 1971 Stefano Accorsi è in vacanza in Sicilia e gli ultimi scatti in costume, postati su Instagram, mandano in delirio i Leggi su people24.myblog (Di lunedì 22 agosto 2022) L’attoresi gode le vacanze e regala alle sue fan degli scatti da urlo. Due David di Donatello, una Coppa Volpi e film che sono entrati nella storia del cinema italiano. Classe 1971è in vacanza in Sicilia e gli ultimi scatti inti su Instagram,no in

peppesava : RT @Ragusanews: Stefano Accorsi in vacanza: che fisico a 51 anni! - Ragusanews : Stefano Accorsi in vacanza: che fisico a 51 anni! - saraangel83 : RT @GiovannaDiTroia: #SensationDrive: la #webserie di #Peugeot con il #brand #ambassador #StefanoAccorsi - MisterMovieIT : Stefano Accorsi con questa nuova foto shock per i fans: che fisico a 51 anni! - CodeWithTwitchi : RT @GiovannaDiTroia: #SensationDrive: la #webserie di #Peugeot con il #brand #ambassador #StefanoAccorsi -