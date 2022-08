Roma Cremonese, paura per Zaniolo: esce in barella tra i cori dell’Olimpico (Di lunedì 22 agosto 2022) Problemi per Zaniolo che si è infortunato alla spalla intorno al quarantesimo di Roma Cremonese La Roma in ansia per Zaniolo, ancora una volta. Il fantasista, intorno al 40? mentre era lanciato in porta è finito a terra dopo un grande intervento in scivolata di Lochoshvili della Cremonese. Il fantasista è rimasto a terra a causa di un infortunio alla spalla e sofferente non è riuscito a proseguire il match. Al suo posto Mourinho ha inserito El Shaarawy, mentre Zaniolo è stato accompagnato dai cori dell’Olimpico. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 22 agosto 2022) Problemi perche si è infortunato alla spalla intorno al quarantesimo diLain ansia per, ancora una volta. Il fantasista, intorno al 40? mentre era lanciato in porta è finito a terra dopo un grande intervento in scivolata di Lochoshvili della. Il fantasista è rimasto a terra a causa di un infortunio alla spalla e sofferente non è riuscito a proseguire il match. Al suo posto Mourinho ha inserito El Shaarawy, mentreè stato accompagnato dai. L'articolo proviene da Calcio News 24.

