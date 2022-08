Rapita a 7 anni, trova la famiglia grazie a un manifesto. La triste sorpresa quando torna a casa (Di lunedì 22 agosto 2022) Rapita 9 anni fa torna a casa dalla sua famiglia. Una storia commovente che arriva dall’India, dove una ragazza di 16 anni di nome Pooja Gaud si è finalmente riunita alla sua famiglia dopo ben nove anni. Nel 2013, quando aveva sette anni, la giovane è stata Rapita da una coppia che non riusciva ad avere figli. Harry D’Souza e sua moglie Soni D’Souza hanno rapito la ragazza da una baraccopoli nella zona di Juhu Galli nel sobborgo Andheri di Mumbai. La polizia ha catturato Harry giovedì 4 agosto e ora i due sono accusati di rapimento e violenza domestica su minore. Pooja stava andando a scuola il 22 gennaio 2013, quando è stata attirata da Harry con il pretesto di offrire cioccolatini ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 22 agosto 2022)fadalla sua. Una storia commovente che arriva dall’India, dove una ragazza di 16di nome Pooja Gaud si è finalmente riunita alla suadopo ben nove. Nel 2013,aveva sette, la giovane è statada una coppia che non riusciva ad avere figli. Harry D’Souza e sua moglie Soni D’Souza hanno rapito la ragazza da una baraccopoli nella zona di Juhu Galli nel sobborgo Andheri di Mumbai. La polizia ha catturato Harry giovedì 4 agosto e ora i due sono accusati di rapimento e violenza domestica su minore. Pooja stava andando a scuola il 22 gennaio 2013,è stata attirata da Harry con il pretesto di offrire cioccolatini ...

Alessan77409452 : @Atrebor78 Kobo, restia all'inizio mi ha completamente rapita e l'ho prestato a mia madre totalmente refrattaria al… - ProgettoLepanto : RT @ProgettoLepanto: ??Saba, una ragazza cristiana di 15 anni in #Pakistan, sfugge alla conversione forzata all'#Islam. Il 5 maggio di quest… - palabritadepape : RT @ANPIRomaPosti: Attiva in 'Cristiani per la liberazione' e nell'Unione degli studenti secondari,#CeciliaLauraMinerviniPoo, fu rapita il… - Maurizi96745767 : RT @ANPIRomaPosti: Attiva in 'Cristiani per la liberazione' e nell'Unione degli studenti secondari,#CeciliaLauraMinerviniPoo, fu rapita il… - AnnalauraFutura : RT @ANPIRomaPosti: Attiva in 'Cristiani per la liberazione' e nell'Unione degli studenti secondari,#CeciliaLauraMinerviniPoo, fu rapita il… -