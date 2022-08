"Prenderemo il 5%" Ma il sondaggio è impietoso: dato choc per Di Maio (Di lunedì 22 agosto 2022) È sempre Fratelli d'Italia il primo partito in Italia per intenzioni di voto. L'ultimo sondaggio che certifica il primato è quello di Termometro Politico che fotografa il consenso in vista delle elezioni del 25 settembre. FdI si conferma al primo posto ed è stabile al 24,3%, con un vantaggio pari allo 0,8% rispetto al Pd di Enrico Letta. Il partito democratico cresce di mezzo punto rispetto all'ultima rilevazione e si porta al 23,5%. Nel computo rientra anche Articolo 1, e, come da accordi recenti, anche Psi e altre forze minori. La Lega consolida il ruolo di terza forza del panorama politico: il partito di Matteo Salvini è dato al 14,3%, in calo, di alcuni decimali. Scende ancora il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte, che nelle ultime rilevazioni aveva dato segnali di risveglio. I grillini hanno l'11,1% delle preferenze degli ... Leggi su iltempo (Di lunedì 22 agosto 2022) È sempre Fratelli d'Italia il primo partito in Italia per intenzioni di voto. L'ultimoche certifica il primato è quello di Termometro Politico che fotografa il consenso in vista delle elezioni del 25 settembre. FdI si conferma al primo posto ed è stabile al 24,3%, con un vantaggio pari allo 0,8% rispetto al Pd di Enrico Letta. Il partito democratico cresce di mezzo punto rispetto all'ultima rilevazione e si porta al 23,5%. Nel computo rientra anche Articolo 1, e, come da accordi recenti, anche Psi e altre forze minori. La Lega consolida il ruolo di terza forza del panorama politico: il partito di Matteo Salvini èal 14,3%, in calo, di alcuni decimali. Scende ancora il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte, che nelle ultime rilevazioni avevasegnali di risveglio. I grillini hanno l'11,1% delle preferenze degli ...

