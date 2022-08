Oggi 22 agosto, San Filippo Benizi: sacerdote e uomo di pace (Di lunedì 22 agosto 2022) sacerdote di Firenze che diffonde l’Ordine dei Servi di Maria e che considera Cristo Crocifisso “l’unico suo libro e modello di vita”. Di nobile famiglia, inizialmente sceglie di entrare nell’Ordine come Fratello laico, prima di votarsi completamente a Dio e dire SI alla sua vocazione. Viene inviato nelle varie città d’Italia come portatore di pace L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di lunedì 22 agosto 2022)di Firenze che diffonde l’Ordine dei Servi di Maria e che considera Cristo Crocifisso “l’unico suo libro e modello di vita”. Di nobile famiglia, inizialmente sceglie di entrare nell’Ordine come Fratello laico, prima di votarsi completamente a Dio e dire SI alla sua vocazione. Viene inviato nelle varie città d’Italia come portatore diL'articolo proviene da La Luce di Maria.

