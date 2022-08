Nuoto | Butini | “L’Europeo un trampolino verso Parigi 2024”

(Di lunedì 22 agosto 2022) “Se c’è un’Italia delvincente anche senza la Pellegrini? Sì, Federica ci ha insegnato molto, ci ha fatto capire cosa sia la determinazione unita alla voglia di fare e la professionalità. L’Italia sta raccogliendo i frutti di un periodo molto intenso, in cui ha lavorato parecchio nel cercare atleti e stiamo andando nella direzione giusta”. Ne è sicuro il direttore tecnico dell’Ital, Cesare, ai microfoni di Radio Anch’io Sport, su Rai Radio 1, dopo il trionfale Europeo concluso dalla Nazionale azzurra. “La nostra attività è la punta di un iceberg, ma a noi piace che queste manifestazioni rappresentino un volano per tutto lo sport – sottolinea ancora– Questi successi, uniti all’esaltante cornice di pubblico, porterà a più praticanti nelle piscine e ad allargare la base, con la possibilità di ...

Giornaleditalia : #italpresssport Butini 'Europei nuoto trampolino di lancio verso Parigi 2024' - ZerounoTv : Butini “Europei nuoto trampolino di lancio verso Parigi 2024” - ParliamoDiNews : Butini `Europei nuoto trampolino di lancio verso Parigi 2024` » LO_SPECIALE #Sport #basket #Calcio #ciclismo… - Italpress : Butini “Europei nuoto trampolino di lancio verso Parigi 2024” - infoitsport : Nuoto, Europei Roma 2022, BUTINI: 'Grande Italia e Parigi 2024 alle porte' -

Un altro vantaggio dei centri federali è la foresteria in cui poter dormire, con il risultato, per esempio, di azzerare lo stress del traffico e concentrarsi solo sul. Continua: "Il mio ...... arrivata finora a 52 medaglie Il nuotatore vicentino è stato la punta di diamante del, portando a casa sei medaglie sulle complessive 35 conquistate dalla Nazionale di Cesare: 13 ori , ...ROMA (ITALPRESS) - "Se c'è un'Italia del nuoto vincente anche senza la Pellegrini Sì, Federica ci ha insegnato molto, ci ha fatto capire cosa sia la det ...L'Italia in corsia ha dunque conquistato 13 ori e totalizzato 35 podi agli Europei avviandosi a vincere il medagliere complessivo per la prima volta. Il totale di 13 ori in corsia è un record per un P ...