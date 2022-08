Napoli | controlli su taxi e ncc | scattano le multe

(Di lunedì 22 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Diversie Ncc sono stati sanzionati dagli agenti della Polizia locale didel reparto Turistica, impegnati a reprimere gli abusivi e gli illeciti ai danni dei turisti. In particolare, alla Stazione Marittima, gli agenti hanno sorpreso un conducente Ncc che circolava senza aver sottoposto il veicolo a revisione; altri due conducentisono stati sanzionati perché in sosta al di fuori dei posteggi, mentre alla stazione centrale due tassisti sono stati verbalizzati perché sorpresi a prelevare passeggeri senza rispettare l’ordine di fila nel posteggio. In piazza Trieste e Trento è stato sorpreso un conducente Ncc, con licenza rilasciata dal Comune di Benevento che operava sul territorio cittadino di. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

