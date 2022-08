Madre e neonato salvi dopo essere rimasti bloccati nel traffico in autostrada

(Di lunedì 22 agosto 2022) di Luca Capacchione A Battipaglia, nonostante le polemiche annose scaturenti dalla mancanza di personale nell’ospedale cittadino, tutti gli operatori continuano incessantemente a lavorare affinché ogni paziente abbia le giuste cure, andando ben oltre gli orari di lavoro previsti. Nella serata dello scorso sabato una donna in gravi condizioni e suo figlio sono stati salvati dal personale del reparto di Ostetricia e Ginecologia del P.O. Santa Maria della Speranza. È stata una vera e propria corsa contro il tempo anche perché l’ambulanza che trasportava la donna è rimasta bloccata sull’A2 del Mediterraneo per ildovuto al rientro dei vacanzieri. Una serie di coincidenze negative che si sono risolte positivamente solo grazie all’ efficienza e professionalità di tutto il personale infermieristico, ostetrico e medico, che ha consentito di espletare il parto cesareo ...

Distacco della placenta: salvate in extremis a Battipaglia neonato e la mamma - Salernonotizie.it Stampa Ha salvato la mamma e il piccolo che portava in grembo l'equipe del Punto Nascita dell'ospedale di Battipaglia dell'ASL di Salerno. La mamma, 34 anni di Altavilla Silentina, era stata indirizz ..."La bimba ha iniziato a vomitare ininterrottamente". È così che una madre, nel denunciare ai carabinieri quanto successo a sua figlia, ha raccontato i concitati momenti prima che portasse la piccola - ...