Innovazione | intelligenza artificiale in campo contro lo sterminio delle tigri

(Di lunedì 22 agosto 2022) Nella lotta al traffico illegale, che minaccia la stessa sopravvivenza della specie di cui sopravvivono in Asia appena 4.500 esemplari, arriva un alleato tecnologico importante. L’consentira’ di identificare con precisione la provenienza di un felino analizzando le strisce della sua pelle. Ad oggi e’ un tipo di analisi che viene effettuato manualmente, studiando fotografie di tappeti, carcasse ed esemplari imbalsamati, affidato all’Agenzia investigativa ambientale (Eia), ente di beneficenza con sede a Londra, in collaborazione con altre organizzazioni. In questa ardua battaglia per salvare le poche migliaia diche ancora vivono e’ determinante il contributo dell’Istituto britannico di scienza dei dati e...

