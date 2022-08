Francesca Michielin polemica con i giocatori della Samp: “Zero voglia di giocare,... (Di lunedì 22 agosto 2022) La conduttrice di X Factor ha puntato il dito contro l'atteggiamento in campo dei giocatori della Sampdoria Leggi su golssip (Di lunedì 22 agosto 2022) La conduttrice di X Factor ha puntato il dito contro l'atteggiamento in campo deidoria

catty8323 : @Xueza_00 Ma non si occupa di musica discutibile Francesca Michielin? - hister081 : @N_O_P_tv Già la vedo Francesca Michielin al commento tecnico per Dazn - Idonotcombdolls : Loro hanno Francesca Michielin che inizia già a costruire la narrazione, noi invece al massimo qualche youtuber che… - su_sartadori : Noto ora la foto profilo di Twitter di Francesca Michielin ispirata all’iconica She HulkAmoroso - SalvazSara : Non vedo l'ora seconda stagione maschiacci ascoltare podcast francesca Michielin Conplimenti sei fantastica adoro d… -