F1 | Ecclestone nega le accuse di frode superiore a 400 milioni di sterline

(Di lunedì 22 agosto 2022) L’ex manager della Formula 1, Bernie, hato e respinto leperfiscale, per via di una mancata dichiarazione di alcuni beni all’estero per un valore di oltre 400di. Oggi, infatti,è stato ricevuto in udienza dai giudici, respingendo tutte lea lui rivolte sostenendo di essere innocente. Nello specifico i pubblici ministeri accusano il dirigente diper falsa dichiarazione tra il luglio 2013 e l’ottobre 2016, dopo un indagine condotta dai funzionari delle tasse britanniche sul patrimonio di. Al momento è stata concessa all’ex manager la cauzione incondizionata, prima della prossima udienza al Soutwark Crown Court il 19 settembre. ...

