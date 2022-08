**Elezioni Letta, 'nostre liste decise in Direzione non a casa mia come partito personale'** (Di lunedì 22 agosto 2022) Roma, 22 ago. (Adnkronos) - "Siamo l'unico partito che ha votato le liste in una Direzione nazionale di 200 persone, che si sono convinte, c'è stato qualche voto contrario, la stragrande maggioranza ha votato favore. Non è che le abbiamo fatte a casa mia, io da solo, e poi le ho portate in tribunale, come hanno fatto la gran parte degli altri partiti in una logica di partito personale". Lo ha affermato il segretario del Pd, Enrico Letta, ospite di 'In onda' su La7. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 22 agosto 2022) Roma, 22 ago. (Adnkronos) - "Siamo l'unicoche ha votato lein unanazionale di 200 persone, che si sono convinte, c'è stato qualche voto contrario, la stragrande maggioranza ha votato favore. Non è che le abbiamo fatte amia, io da solo, e poi le ho portate in tribunale,hanno fatto la gran parte degli altri partiti in una logica di". Lo ha affermato il segretario del Pd, Enrico, ospite di 'In onda' su La7.

TgLa7 : #Elezioni: #Conte, accordo Letta-Meloni in tv ci esclude 'Accetto invito di #Mentana per un confronto con tutti i leader' - NicolaPorro : ?? Oggi iniziamo con i ritratti di @DelpapaMax nello 'speciale elezioni'. Imperdibile Max su Enrico #Letta ???? - Adnkronos : Elezioni 2022, Letta: 'Video postato da Meloni su stupro è indecente' - alepileri67 : RT @RodLuffarelli: Il Presidente Conte evidentemente si è stufato delle follie del PD. Anche il più paziente alla fine volta pagina. Miseri… - ledicoladelsud : Elezioni regionali Sicilia, Letta: “Esterrefatto per voltafaccia Conte” -