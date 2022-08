Divieto di balneazione in vista al Sud Italia: un batterio mette a rischio i bagnanti (Di lunedì 22 agosto 2022) La scoperta fatta con le recenti analisi dell’Arpac in una nota spiaggia del Sud Italia mettono il Comune davanti a una decisione difficile. C’è chi si batte per ottenere la… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di lunedì 22 agosto 2022) La scoperta fatta con le recenti analisi dell’Arpac in una nota spiaggia del Sudmettono il Comune davanti a una decisione difficile. C’è chi si batte per ottenere la… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Codacons : La presenza di Escherichia coli e di enterococchi - legata all’esistenza di scarichi diretti di fognature non depur… - napolicittametr : Metronapoli - Sorrento. Revocato il divieto di balneazione a Marina Grande - JZzio : RT @stanzaselvaggia: Ad Alassio, 10 giorni fa, scatta il divieto di balneazione dopo le analisi delle acque. In 24 ore rientra tutto. Secon… - andreauzzo : RT @AntonioFraschi: ?@GDS_it? . A Taormina vicino a foce divieto balneazione per cacca da fogna. Sindaco rassicura: lì non ci sono lidi. È… - infoitinterno : Nettuno, divieto di balneazione su 300 metri di mare a ponente -