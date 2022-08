Dalla Spagna: previsto per martedì l’arrivo di Umtiti a Lecce (Di lunedì 22 agosto 2022) Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo, Sport.es, potrebbe essere martedì il giorno dell’arrivo a Lecce di Samuel Umtiti. Come noto da qualche ora, infatti, l’affare è stato praticamente chiuso, mancando solo alcuni dettagli relativi alle questioni economiche riguardanti il pagamento dello stipendio del calciatore. martedì però potrebbe essere la giornata buona per svolgere le visite mediche, firmare il contratto e far si che il difensore del Barcellona possa iniziare la sua nuova avventura in Puglia. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 22 agosto 2022) Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo, Sport.es, potrebbe essereil giorno deldi Samuel. Come noto da qualche ora, infatti, l’affare è stato praticamente chiuso, mancando solo alcuni dettagli relativi alle questioni economiche riguardanti il pagamento dello stipendio del calciatore.però potrebbe essere la giornata buona per svolgere le visite mediche, firmare il contratto e far si che il difensore del Barcellona possa iniziare la sua nuova avventura in Puglia. SportFace.

